В Новосибирске заметили огромный столб дыма на улице Арбузова

Жители Новосибирска заметили огромный столб серого дыма в районе Института прикладной физики на улице Арбузова. Об этом написали очевидцы в Telegram-канале «Сообщество Академгородка | Новосибирск».
Кто знает, что случилось в районе ИПФ? В 10:40 был серый гриб, потом столб серого дыма, — пишут очевидцы.
Горожане добавляют, что сначала к месту происшествия направились пожарные машины, потом проехала скорая помощь, а далее и автомобили полиции.
Что произошло в том районе, пока неясно. КП-Новосибирск обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Новосибирской области. Ответ ведомства будет опубликован позднее.