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В Новосибирске заметили огромный столб дыма на улице Арбузова

Что произошло, пока неизвестно.

Исследование проекта Спорт Mail «Улицы России: культура и спорт»
Источник: Комсомольская правда

Жители Новосибирска заметили огромный столб серого дыма в районе Института прикладной физики на улице Арбузова. Об этом написали очевидцы в Telegram-канале «Сообщество Академгородка | Новосибирск».

Кто знает, что случилось в районе ИПФ? В 10:40 был серый гриб, потом столб серого дыма, — пишут очевидцы.

Горожане добавляют, что сначала к месту происшествия направились пожарные машины, потом проехала скорая помощь, а далее и автомобили полиции.

Что произошло в том районе, пока неясно. КП-Новосибирск обратился за комментарием в ГУ МЧС России по Новосибирской области. Ответ ведомства будет опубликован позднее.