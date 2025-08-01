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За ночь ПВО уничтожила 60 украинских беспилотников над восемью регионами РФ

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Источник: Life.ru

Наибольшее количество дронов — 31 — сбили над Белгородской областью. 12 БПЛА уничтожили над территорией Ростовской области, пять — над территорией Краснодарского края, четыре — над акваторией Чёрного моря, ещё три — над Воронежской областью.

По два беспилотника перехватили над территориями Липецкой и Тульской областей. Ещё один дрон сбили над акваторией Азовского моря.

Ранее ПВО отразила атаку над Таганрогом, Новошахтинском, а также над Мясниковским, Родионово-Несветайским, Неклиновским и Тарасовским районами. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь. К счастью, никто из людей не пострадал.

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