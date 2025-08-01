Опубликованы фото ранее неизвестных фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

В Сети появились фотографии трех ранее неизвестных фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити холл».
На фотографиях запечатлены трое граждан Таджикистана.
На первом снимке представлен брат одного из исполнителей теракта Мухаммадсобира Файзова*. Он ранее подтвердил, что его брат, проживающий в Турции, причастен к расстрелу посетителей мероприятия.
На следующих двух снимках можно увидеть организаторов ячеек «Вилаят Хорасан»**, боевики которых обвиняются в теракте. Авторы материала отмечают, что их ФИО и гражданства полностью совпадают с данными, внесенных в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Помимо этого, среди граждан Таджикистана больше нет людей с аналогичными ФИО и датами рождения, передает РИА Новости.
Один из исполнителей террористического акта в «Крокус Сити Холле» приобрел у спекулянта билет на концерт группы «Пикник» всего за час до нападения, говорится в материалах дела. Следователи опросили билетного спекулянта, о котором идет речь.
Трагедия произошла 22 марта 2024 года: несколько террористов ворвались в здание «Крокус Сити Холла», после чего стали расстреливать всех находившихся внутри людей. В результате произошедшего погибли 145 человек. Подробнее об ужасной трагедии — в материале «Вечерней Москвы».
*Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
**Запрещенная в России террористическая организация.