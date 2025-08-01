Опубликованы фото ранее неизвестных фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

На следующих двух снимках можно увидеть организаторов ячеек «Вилаят Хорасан»**, боевики которых обвиняются в теракте. Авторы материала отмечают, что их ФИО и гражданства полностью совпадают с данными, внесенных в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Помимо этого, среди граждан Таджикистана больше нет людей с аналогичными ФИО и датами рождения, передает РИА Новости.