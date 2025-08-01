Министр спорта РФ отстранил арестованного и.о. ректора УралГУФК

Ранее Черепов был задержан по подозрению в получении взяток от студентов на общую сумму до 200 тысяч рублей. После допросов он признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. Несмотря на это, суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте, посчитав, что на свободе Черепов может повлиять на ход дела.