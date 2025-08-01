Министр спорта РФ отстранил арестованного и.о. ректора УралГУФК

Министр спорта России Михаил Дегтярев подписал приказ об отстранении исполняющего обязанности ректора Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК) Евгения Черепова, сообщает URA.RU. Согласно приказу, Черепов отстранен от должности на весь срок расследования уголовного дела — до его закрытия или до вынесения приговора судом.
Ранее Черепов был задержан по подозрению в получении взяток от студентов на общую сумму до 200 тысяч рублей. После допросов он признал вину и выразил готовность сотрудничать со следствием. Несмотря на это, суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте, посчитав, что на свободе Черепов может повлиять на ход дела.
1 июля его отправили в СИЗО до 30 августа. Адвокаты пытались оспорить это решение, предлагая альтернативные меры пресечения — домашний арест или залог в 2 миллиона рублей, но суд отказал. Позже сам Черепов также просил смягчить меру пресечения, однако его ходатайство осталось без удовлетворения. Расследование уголовного дела продолжается.