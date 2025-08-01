Сестра убитого гидроскутером на острове Русском обратилась к главе Следкома

Сестра погибшего на острове Русском Михаила Шмакова записала видеообращение к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Кадры опубликовал Telegram-канал «Приморский щит».
Напомним, трагедия случилась в пятницу, 25 июля, в бухте Рында: в 35-летнего Шмакова, находившегося в воде, врезался мужчина на гидроскутере, вследствие чего пловец скончался.
По словам сестры Анастасии, друг Михаила Иван видел произошедшее с берега. Он подплыл к месту инцидента на сапборде. Вместе с водителем гидроскутера они доставили пострадавшего на берег и вызвали скорую помощь. Когда Иван ушёл встречать медиков, человек, управлявший гидроскутером, оставил номер телефона жене Ивана. Но позже он взял её телефон под предлогом проверки номера и удалил свои данные вместе с историей вызовов. И мужчина, и девушка, которая в момент столкновения также находилась на водном транспорте, с места происшествия уехали.
К пятнице, 1 августа, ни водитель, ни гидроскутер не обнаружены. Анастасия отметила отсутствие фотосвидетельств, видеозаписей и внятных показаний очевидцев. В связи с этим она потребовала личного вмешательства главы СК.
После гибели Шмакова, которому 31 июля исполнилось бы 36 лет, правительство Приморья решило усилить надзор за маломерными судами. Службе ГИМС планируют передать четыре гидроцикла для патрулирования акватории. Катера полиции обеспечат топливом.
Водителю «водного мотоцикла» грозит уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил эксплуатации транспорта, повлёкшее смерть человека). Максимальное наказание по данной статье — пять лет лишения свободы.