Сестра убитого гидроскутером на острове Русском обратилась к главе Следкома

По словам сестры Анастасии, друг Михаила Иван видел произошедшее с берега. Он подплыл к месту инцидента на сапборде. Вместе с водителем гидроскутера они доставили пострадавшего на берег и вызвали скорую помощь. Когда Иван ушёл встречать медиков, человек, управлявший гидроскутером, оставил номер телефона жене Ивана. Но позже он взял её телефон под предлогом проверки номера и удалил свои данные вместе с историей вызовов. И мужчина, и девушка, которая в момент столкновения также находилась на водном транспорте, с места происшествия уехали.