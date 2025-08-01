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В Челябинскую область не пустили машину с миллионом пачек сигарет

Из незаконного оборота изъято более миллиона пачек табачной продукции.

Источник: Росалкогольтабакконтроль

В Челябинской области пресечён незаконный оборот табачной продукции. Совместное мероприятие провели представители Межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по Уральскому федеральному округу и сотрудники Челябинской таможни. Об этом сообщили в пресс-службе Росалкогольтабакконтроля.

30 июля в ходе таможенного досмотра машины, ехавшей из Казахстана в Россию, сотрудники ведомств обнаружили табачную продукцию различных наименований без сопроводительных документов и маркировки средствами идентификации.

Из незаконного оборота было изъято 1 032 400 пачек табачной продукции.