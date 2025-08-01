Установлены личности двух главарей террористических ячеек по делу «Крокуса»

Согласно судебным материалам, неустановленные лица, а также двое граждан Таджикистана организовали работу трёх ячеек «Вилаят Хорасан»* в России. Эти ячейки были созданы для пропаганды террористической организации ИГ**. В состав ячеек вошли участники теракта в «Крокус Сити Холле».