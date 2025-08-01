Установлены личности двух главарей террористических ячеек по делу «Крокуса»

Правоохранительные органы установили личности двух организаторов террористических ячеек, которые причастны к теракту в «Крокус Сити Холле». Они объявлены в розыск МВД России, сообщает РИА Новости.
Согласно судебным материалам, неустановленные лица, а также двое граждан Таджикистана организовали работу трёх ячеек «Вилаят Хорасан»* в России. Эти ячейки были созданы для пропаганды террористической организации ИГ**. В состав ячеек вошли участники теракта в «Крокус Сити Холле».
Личности двух граждан Таджикистана установлены, они объявлены в розыск МВД России. Один из двух фигурантов был переобъявлен в розыск.
Теракт в концертном зале произошёл 22 марта 2024 года и унёс жизни 149 человек. После нападения четверо исполнителей покинули место происшествия на машине. В ходе бегства они сбили семью, переходившую дорогу.
*Оба организатора трех ячеек «Вилаят Хорасан» внесены в реестр террористов и экстремистов в России.
**Террористическая организация, запрещенная в России.