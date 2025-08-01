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Мэр Камбулова: В Таганроге ликвидируют обломки БПЛА, жертв и разрушений нет

В Таганроге оперативные службы занимаются ликвидацией обломков БПЛА, сбитых в ночь на пятницу над акваторией Таганрогского залива. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

По её словам, средства противовоздушной обороны сработали ночью, после чего обломки дронов упали в пределах городской территории. Камбулова подчеркнула, что разрушений и пострадавших нет.

Ранее жители Таганрога сообщали о взрывах и звуках пролёта беспилотников. Всего прозвучало до 12 громких хлопков. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь проинформировал, что расчёты ПВО отразили атаку Вооружённых сил Украины над Таганрогом и Новошахтинском, а также над четырьмя районами.

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