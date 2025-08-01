Мэр Камбулова: В Таганроге ликвидируют обломки БПЛА, жертв и разрушений нет

По её словам, средства противовоздушной обороны сработали ночью, после чего обломки дронов упали в пределах городской территории. Камбулова подчеркнула, что разрушений и пострадавших нет.
Ранее жители Таганрога сообщали о взрывах и звуках пролёта беспилотников. Всего прозвучало до 12 громких хлопков. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь проинформировал, что расчёты ПВО отразили атаку Вооружённых сил Украины над Таганрогом и Новошахтинском, а также над четырьмя районами.
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БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше