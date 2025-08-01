Человечество приблизилось к лекарству от одного из видов рака

EVT0185 избирательно подавляет в клетках печени ключевой фермент жирового обмена — АТФ-цитратлиазу (ACLY), что приводит к сокращению опухолей и повышению их уязвимости к иммунной атаке у подопытных животных. Неожиданным результатом стало то, что основную роль в разрушении опухолей сыграли не традиционно изучаемые Т-клетки, а В-клетки — менее известные участники иммунного ответа.