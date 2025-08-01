В районе Бессаловки Сумской области уничтожена штурмовая рота «Айдар»

«Родственники украинских националистов из 24-го отдельного штурмового батальона “Айдар” опубликовали в социальных сетях фотографию, на которой запечатлена первая штурмовая рота подразделения. В полном составе она была уничтожена в июле в районе Бессаловки бойцами подразделения “Север”, — сообщил источник.