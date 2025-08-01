В Сумской области, в районе населённого пункта Бессаловка, было ликвидировано подразделение 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар». Об этом ТАСС сообщили представители силовых структур.
«Родственники украинских националистов из 24-го отдельного штурмового батальона “Айдар” опубликовали в социальных сетях фотографию, на которой запечатлена первая штурмовая рота подразделения. В полном составе она была уничтожена в июле в районе Бессаловки бойцами подразделения “Север”, — сообщил источник.
Ранее сообщалось, что в ходе боев за Часов Яр в Донецкой Народной Республике украинские войска потеряли несколько десятков элитных подразделений.
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