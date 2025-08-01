В лесах Иркутской области за сутки потушили два пожара. Они затронули 58 гектаров земли в Тайшетском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
— Для тушения пожара задействовали 50 сотрудников МЧC c применением четырех единиц наземной техники. Также участвовали два самолета Ан-2, а авиамониторинг осуществляли три Ан-2 и шесть легкомоторных самолетов, — уточнили в пресс-службе правительства.
К утру 1 августа четыре лесных пожара общей площадью 68,5 гектаров продолжали действовать в Катангском, Куйтунском, Усть-Илимском и Чунском районах. Огонь удалось локализовать. По предварительной информации, основной причиной пожаров стали грозы.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братском районе мотоциклист сбил 6-летнего мальчика и скрылся с места ДТП.