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В лесах Иркутской области за сутки потушили два пожара

Очаги зафиксировали в Тайшетском районе на 58 гектарах земли.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В лесах Иркутской области за сутки потушили два пожара. Они затронули 58 гектаров земли в Тайшетском районе. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.

— Для тушения пожара задействовали 50 сотрудников МЧC c применением четырех единиц наземной техники. Также участвовали два самолета Ан-2, а авиамониторинг осуществляли три Ан-2 и шесть легкомоторных самолетов, — уточнили в пресс-службе правительства.

К утру 1 августа четыре лесных пожара общей площадью 68,5 гектаров продолжали действовать в Катангском, Куйтунском, Усть-Илимском и Чунском районах. Огонь удалось локализовать. По предварительной информации, основной причиной пожаров стали грозы.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Братском районе мотоциклист сбил 6-летнего мальчика и скрылся с места ДТП.