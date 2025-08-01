На Камчатке за сутки зафиксировали 120 афтершоков

В Камчатском крае зафиксировано около 120 повторных толчков после мощного землетрясения, как сообщает Telegram-канал регионального МЧС.
«За сутки произошло 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7. В населенных пунктах часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов», — сообщили представители ведомства.
В МЧС отметили, что интенсивность сейсмических явлений в регионе идёт на спад, но всё ещё остаётся значительной. По оценкам сейсмологов, период афтершоков после основного землетрясения может растянуться на несколько месяцев.
Землетрясение магнитудой 8,7 произошло на Камчатке утром 30 июля. Подземные толчки были зафиксированы примерно в 11:30 по местному времени (02:30 мск). Эпицентр находился в 161 километре от Петропавловска-Камчатского, а глубина залегания очага составила 32 километра. Это было самое мощное землетрясение в регионе с 1952 года. Местные власти предупредили о риске цунами, и впоследствии были зарегистрированы волны, достигавшие четырёх метров в высоту. В связи с этим населению рекомендовали эвакуироваться из прибрежных районов.