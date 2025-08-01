На Камчатке за сутки зафиксировали 120 афтершоков

Землетрясение магнитудой 8,7 произошло на Камчатке утром 30 июля. Подземные толчки были зафиксированы примерно в 11:30 по местному времени (02:30 мск). Эпицентр находился в 161 километре от Петропавловска-Камчатского, а глубина залегания очага составила 32 километра. Это было самое мощное землетрясение в регионе с 1952 года. Местные власти предупредили о риске цунами, и впоследствии были зарегистрированы волны, достигавшие четырёх метров в высоту. В связи с этим населению рекомендовали эвакуироваться из прибрежных районов.