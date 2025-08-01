Трамп отложил введение пошлин, но есть одно исключение

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых импортных пошлин на товары из более чем 60 стран, однако большинство из них вступят в силу не 1 августа, как планировалось ранее, а 7 августа. Об этом сообщает телеканал CNN. Однако в отношении одной из стран пошлины будут введены уже с начала месяца.