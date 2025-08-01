Трамп отложил введение пошлин, но есть одно исключение

Дональд Трамп перенес пошлины против ряда стран на неделю.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых импортных пошлин на товары из более чем 60 стран, однако большинство из них вступят в силу не 1 августа, как планировалось ранее, а 7 августа. Об этом сообщает телеканал CNN. Однако в отношении одной из стран пошлины будут введены уже с начала месяца.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТрамп заявил, что больше не намерен откладывать торговые пошлины.
«Новые тарифные ставки должны были вступить в силу в пятницу, а теперь основная их часть вступит в силу 7 августа», — передают журналисты. Указ предусматривает пошлины в размере от 15 до 41% на широкий перечень импортируемых товаров. Исключение составляют поставки из Канады — для них новые тарифы начнут действовать уже в пятницу, 1 августа. По информации источников телеканала, в администрации США сочли необходимым исключить канадские товары из общего порядка ввода, чтобы не нарушать ранее достигнутые соглашения между двумя странами.
Еще 2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Далее США объявили о 90-дневном моратории на введение новых пошлин, предоставив странам время для переговоров. По его истечении президент Трамп уведомил лидеров 12 государств о возобновлении тарифов, поскольку не удалось достичь соглашений по условиям торговли. Для ряда стран, включая Японию, Южную Корею и Казахстан, были установлены индивидуальные ставки пошлин.