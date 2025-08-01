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Средства ПВО уничтожили 60 дронов ВСУ над регионами России

Российские военные отразили атаку украинских беспилотников ночью 1 августа.

Источник: Комсомольская правда

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали ночью 1 августа над российскими регионами 60 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Так, 31 вражеский дрон был уничтожен над Белгородской областью, 12 — над Ростовской. Кроме того, пять беспилотников противника российские военные сбили в небе над Краснодарским краем, четыре — над акваторией Черного моря, три БПЛА украинских военных ликвидировано в Воронежской области.

Также по два дрона уничтожено над Липецкой и Тульской областями, и один дрон — над акваторией Азовского моря.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что украинские беспилотники ночью 1 августа атаковали Таганрог, Новошахтинск и четыре региона области.

После этого мэр Таганрога Светлана Камбулова рассказала, что таганрогские оперативные службы продолжают ликвидацию упавших в городе ночью 1 августа украинских беспилотников. Пострадавших в результате налета нет.

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