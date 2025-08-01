Средства ПВО уничтожили 60 дронов ВСУ над регионами России

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали ночью 1 августа над российскими регионами 60 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Так, 31 вражеский дрон был уничтожен над Белгородской областью, 12 — над Ростовской. Кроме того, пять беспилотников противника российские военные сбили в небе над Краснодарским краем, четыре — над акваторией Черного моря, три БПЛА украинских военных ликвидировано в Воронежской области.
Также по два дрона уничтожено над Липецкой и Тульской областями, и один дрон — над акваторией Азовского моря.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что украинские беспилотники ночью 1 августа атаковали Таганрог, Новошахтинск и четыре региона области.
После этого мэр Таганрога Светлана Камбулова рассказала, что таганрогские оперативные службы продолжают ликвидацию упавших в городе ночью 1 августа украинских беспилотников. Пострадавших в результате налета нет.