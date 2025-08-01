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Шесть человек погибли, один пострадал в жутком ДТП в Пензенской области

Жизни шестерых человек, в том числе ребенка, унесла страшная авария в Пензенской области.

Жизни шестерых человек, в том числе ребенка, унесла страшная авария в Пензенской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников региональной полиции.

По предварительным данным произошло столкновение двух легковых автомобилей. ДТП случилось на 575-м километре трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе.

В жуткой аварии погибли шесть человек. Среди них один ребенок. Также известно об одном пострадавшем. На месте происшествия работают экстренные службы. В обстоятельствах аварии разбираются представители Госавтоинспекции.