Шесть человек погибли, один пострадал в жутком ДТП в Пензенской области

Жизни шестерых человек, в том числе ребенка, унесла страшная авария в Пензенской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудников региональной полиции.
По предварительным данным произошло столкновение двух легковых автомобилей. ДТП случилось на 575-м километре трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе.
В жуткой аварии погибли шесть человек. Среди них один ребенок. Также известно об одном пострадавшем. На месте происшествия работают экстренные службы. В обстоятельствах аварии разбираются представители Госавтоинспекции.