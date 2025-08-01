В Хабаровске супруги-мучители избили полицейских и вызвавшего их подростка

В Хабаровске суд вынес приговор супружеской паре за применение насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом сообщили прокуратура и следственное управление СКР России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Инцидент произошёл в марте 2025 года в одном из домов по улице Рокоссовского. Вечером на вызов о противоправных действиях в отношении несовершеннолетней девочки прибыли двое полицейских из группы быстрого реагирования. На лестничной клетке их встретила семья в состоянии алкогольного опьянения — мужчина и женщина, которые применяли насилие к ребенку.
Во время дачи объяснений женщина поднялась на этаж выше и схватила за капюшон подростка, который вызвал полицию. Игнорируя законные требования отпустить его, она ударила подростка в туловище. Мужчина ударил одного из полицейских по голове и телу, затем супруги продолжили применять насилие к сотрудникам на лестнице: злоумышленник бил затылком в лицо, а его благоверная выкручивала кисть другому полицейскому. Сотрудники оперативно вывели подростка на улицу, чтобы его обезопасить.
Как выяснилось в ходе следствия, ранее мужчина уже был судим за насилие в отношении представителей власти. Суд признал виновными обоих супругов. Мужчине назначено 2 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, женщине — 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.