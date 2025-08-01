В Хабаровске супруги-мучители избили полицейских и вызвавшего их подростка

Во время дачи объяснений женщина поднялась на этаж выше и схватила за капюшон подростка, который вызвал полицию. Игнорируя законные требования отпустить его, она ударила подростка в туловище. Мужчина ударил одного из полицейских по голове и телу, затем супруги продолжили применять насилие к сотрудникам на лестнице: злоумышленник бил затылком в лицо, а его благоверная выкручивала кисть другому полицейскому. Сотрудники оперативно вывели подростка на улицу, чтобы его обезопасить.