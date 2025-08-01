В Башкирии экс-полицейский отправился за решетку

По данным пресс-службы прокуратуры РБ, он признан виновным в преступлении по статье «мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере». В суде установили, что подсудимый и двое его коллег обманом и злоупотреблением доверия похитили 2,5 млн рублей у жителя города Октябрьского, в отношении которого расследовалось уголовное дело по факту незаконной реализации алкогольной продукции. Деньги были получены под видом оказания содействия в избрании ему меры пресечения, не связанной с лишением свободы, а также квалификации его действий по менее тяжкой статье.