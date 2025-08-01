В Самаре 36-летний мужчина во время застолья ранил отчима перочинным ножом

Следственное управление УМВД России по Самаре завершило расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своему отчиму.
Инцидент произошел днем в квартире на проспекте Кирова. По данным следствия, между находившимися в состоянии алкогольного опьянения отчимом 1967 года рождения и его пасынком возник конфликт. Пострадавший сообщил полиции, что был ранен перочинным ножом, когда вернулся из магазина с алкоголем.
При осмотре квартиры сотрудники полиции обнаружили предполагаемое орудие преступления. Обвиняемый, ранее имевший судимость, был доставлен в отдел, но не смог пояснить мотивы своих действий, сославшись на плохое самочувствие.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.
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