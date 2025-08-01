В Самаре 36-летний мужчина во время застолья ранил отчима перочинным ножом

Инцидент произошел днем в квартире на проспекте Кирова. По данным следствия, между находившимися в состоянии алкогольного опьянения отчимом 1967 года рождения и его пасынком возник конфликт. Пострадавший сообщил полиции, что был ранен перочинным ножом, когда вернулся из магазина с алкоголем.