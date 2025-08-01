Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре 36-летний мужчина во время застолья ранил отчима перочинным ножом

Следственное управление УМВД России по Самаре завершило расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя.

Следственное управление УМВД России по Самаре завершило расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью своему отчиму.

Инцидент произошел днем в квартире на проспекте Кирова. По данным следствия, между находившимися в состоянии алкогольного опьянения отчимом 1967 года рождения и его пасынком возник конфликт. Пострадавший сообщил полиции, что был ранен перочинным ножом, когда вернулся из магазина с алкоголем.

При осмотре квартиры сотрудники полиции обнаружили предполагаемое орудие преступления. Обвиняемый, ранее имевший судимость, был доставлен в отдел, но не смог пояснить мотивы своих действий, сославшись на плохое самочувствие.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее мы писали о том, что близ психбольницы на улице Нагорной произошла жесткая драка с участием двух мужчин.

—-

Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.