«Роскосмос» поставил точку в спорах об утечках воздуха на МКС

«Еще раз мне кажется, что эта тема несколько раздута, поскольку, как вы знаете, с марта по июль утечки сократились в 10 раз. На жизнеобеспечение как МКС, так и наших космонавтов утечка никак не влияет, и здесь мы, совместно с NASA, все вопросы отрабатываем. С их стороны каких-то опасений нет», — сообщил Баканов. Его слова передает РИА Новости.