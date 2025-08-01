МЧС сообщило о 120 повторных толчках в Камчатском крае

В течение суток на Камчатке произошло 120 повторных толчков, последовавших за землетрясением. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на краевое УМЧС России.
«В населенных пунктах часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов», — сообщил собеседник информагентства.
Как указали на РИА Новости, местным жителям и туристам рекомендуется не приближаться к вулканам Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский и Авачинский.
Магнитуда афтершоков на территории края варьировалась от 3,5 до 6,7 баллов по шкале Рихтера.
Первый мощный толчок в регионе был зафиксирован в среду, 30 июля. Ранее Андрей Корженков, доктор геолого-минералогических наук, в рамках эксклюзивного интервью «МК» объяснил, почему некоторые эксперты называют происходящее на Камчатке «сейсмической катастрофой XXI века».