Мужчина умер после пятичасовой операции по пересадке волос

Трансплантация волос — это хирургическая процедура, при которой волосяные фолликулы пересаживаются с одной части тела на другую. Метод используется для восстановления волосяного покрова на голове, а также в области бороды, усов и бровей. Несколько лет назад Турция была лидером по проведению операций по пересадке волос, однако в последнее время подобные процедуры стали более распространены и в других странах, включая Россию.