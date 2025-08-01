Появились данные о ранее неизвестных фигурантах дела о теракте в «Крокусе».

ФИО и гражданство подозреваемых полностью совпадают с данными лиц, внесённых в 2024 году в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В документах также имеются отметки о возбуждённых уголовных делах по статьям о терроризме. Как установило агентство, в Таджикистане нет других граждан с такими же фамилиями, именами, отчествами и датами рождения, что исключает возможность ошибки.