Фотографии трёх ранее не публиковавшихся фигурантов уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» оказались в распоряжении РИА Новости. Все они — граждане Таджикистана и в настоящее время скрываются за пределами России.
Согласно материалам дела, двое из этих мужчин организовали террористические ячейки запрещённой в России группировки, в которую входили непосредственные исполнители нападения на концертный зал. На другом снимке запечатлен брат Мухаммадсобира Файзова*, одного из участников террористического акта.
Появились данные о ранее неизвестных фигурантах дела о теракте в «Крокусе».
Им вменяют несколько статей УК РФ, включая «теракт», «покушение на совершение теракта», «незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», а также «изготовление взрывных устройств». Эти же обвинения предъявлены и другим фигурантам дела в зависимости от их роли в преступлении.
Появились данные о ранее неизвестных фигурантах дела о теракте в «Крокусе».
ФИО и гражданство подозреваемых полностью совпадают с данными лиц, внесённых в 2024 году в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В документах также имеются отметки о возбуждённых уголовных делах по статьям о терроризме. Как установило агентство, в Таджикистане нет других граждан с такими же фамилиями, именами, отчествами и датами рождения, что исключает возможность ошибки.
Стоит отметить, что ранее неизвестные фигуранты теракта значатся в базе розыска МВД РФ.
Появились данные о ранее неизвестных фигурантах дела о теракте в «Крокусе».
Теракт в концерном зале подмосковного «Крокус Сити Холла» произошел 22 марта 2024 года. Инцидент стал настоящей трагедией, унеся жизни более 130 человек.
* — Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.