В Челябинске мужчина сорвался со скалы на Изумрудном карьере

Напомним, Изумрудный карьер — одно из самых опасных мест отдыха в Челябинске. Три года назад подросток переломал кости, сорвавшись там с шестиметровой скалы, в карьере утонула 17-летняя челябинка. В прошлом году во время занятий альпинизмом пострадали семилетняя девочка.