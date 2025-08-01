В Челябинске мужчина сорвался со скалы на Изумрудном карьере

На Изумрудном карьере в Челябинске снова произошел несчастный случай. С 15-метровой скалы упал мужчина.
Как рассказали в городском УГОиЧС, горожанин выжил после падения, но получил травмы. Чтобы эвакуировать его, спасателям пришлось использовать альпинистское снаряжение.
Мужчину уложили на специальные жесткие носилки, подняли наверх и передали врачам.
Напомним, Изумрудный карьер — одно из самых опасных мест отдыха в Челябинске. Три года назад подросток переломал кости, сорвавшись там с шестиметровой скалы, в карьере утонула 17-летняя челябинка. В прошлом году во время занятий альпинизмом пострадали семилетняя девочка.