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В утренней массовой аварии на МКАДе пострадали люди

ДТП с пострадавшими произошло утром в Москве.

ДТП с пострадавшими произошло утром в Москве. На МКАДе большегруз врезался в автомобильную пробку.

На 24-м километре МКАД грузовик на скорости снес автомобили, стоявшие в заторе. Мощный таран пришелся преимущественно на большегрузы. Однако на пути безбашенного водителя оказался каршеринг. В нем находились мать и сын.

63-летняя женщина и 38-летний мужчина получили серьезные травмы. Их госпитализировали на скорой в одну из клиник столицы. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. В причинах и обстоятельствах аварии массовой аварии разбираются сотрудники Госавтоинспекции. Расследование на контроле Московской прокуратуры.