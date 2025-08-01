В Омске задержана 20-летняя пособница телефонных мошенников

О задержании в Омске очередного курьера, помогавшего за вознаграждение телефонным мошенникам, сообщает сегодня, 1 августа, телеграм-канал «Омская полиция».
В регионе произошел очередной случай телефонного мошенничества. Под влияние преступников попала 17-летняя студентка одного из омских колледжей. Схема обмана была традиционной. Молодой омичке поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником цветочного магазина. Девушке рассказали, что на ее имя оформлена доставка цветов и для ее получения необходимо продиктовать код из смс-сообщения, что студентка и сделала.
Далее с омичкой связались представители, якобы из «Роскомнадзора» и «Росфинмониторинга». Они сообщили, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, а все ее сбережения находятся под угрозой. Чтобы доказать свою непричастность к противоправным действиям, студентке было предложено срочно «продекларировать» все денежные средства и золотые украшения, находящиеся дома, после чего передать их курьеру.
Девушка уже подготовила деньги и золотые украшения, но засомневавшись, связалась с сотрудниками омской полиции. Правоохранители попросили следовать указаниям мошенников и в момент передачи имущества задержали курьера. Им оказалась 20-летняя жительница Казани, связавшаяся ради денег с криминальной работой. Теперь жительницу Татарстана ждет суд и реальный тюремный срок — омскими следователями возбуждено против нее уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».