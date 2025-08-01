В Омске задержана 20-летняя пособница телефонных мошенников

Далее с омичкой связались представители, якобы из «Роскомнадзора» и «Росфинмониторинга». Они сообщили, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, а все ее сбережения находятся под угрозой. Чтобы доказать свою непричастность к противоправным действиям, студентке было предложено срочно «продекларировать» все денежные средства и золотые украшения, находящиеся дома, после чего передать их курьеру.