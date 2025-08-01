На МКАД образовалась пробка в километр из-за массового ДТП

Ранее в Тюмени уволенный с работы мужчина под наркотиками решил угнать грузовик с предприятия, устроив массовое ДТП. Он завёл машину, выбил на ней ворота и вырвался на улицы города. В итоге было повреждено автомобилей, один из которых был придавлен выбитыми дверьми.