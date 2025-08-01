Mash: Рэперу Макану грозит уголовное дело за уклонение от призыва на службу

Рэперу Андрею Косолапову, который известен широкой публике по псевдониму Макан, грозит уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. Об этом в пятницу, 1 августа, пишет Telegram-канал Mash.
По данным канала, за текущий год он проигнорировал пять повесток. Если шестая повестка также останется без внимания артиста, ему грозит до двух лет лишения свободы по статье 328 УК РФ (Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы).
В настоящее время музыкант находится в Испании. Как рассказали соседи Косолапова, сотрудники военкомата Раменского района регулярно приходят в квартиру рэпера и пытаются с ним связаться.
В базах Макан числится как уклонист. Если он не придет по повестке в военный комиссариат до 1 октября — окажется в федеральном розыске, заключили в Mash.
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