Рейс отложен: что происходит в российских аэропортах 1 августа 2025

Утром 1 августа в ряде российских аэропортов наблюдаются задержки рейсов. Пассажирам рекомендуют следить за актуальным расписанием на табло и официальных сайтах авиакомпаний. Туман в Иркутске, технические причины во Владивостоке и сбои в работе московских аэропортов привели к массовым корректировкам расписания. URA.RU в данном материале рассказывает, где и что происходит.