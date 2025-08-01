Россиянин за $100 тыс. легально охотился на редкое животное в Узбекистане

Гражданин Российской Федерации заплатил сто тысяч долларов за разрешение на охоту на винторогового козла, занесённого в Красную книгу, в Узбекистане. Об этом стало известно от Министерства экологии республики.
В социальных сетях распространилась информация о российском охотнике, который в Сурхандарьинской области добыл редких животных — мархуров, находящихся под угрозой исчезновения.
«В 2024 году было выдано разрешение на охоту на мархура в установленном порядке. Сумма в размере ста тысяч долларов была уплачена. Эти средства направляются на охрану природы и борьбу с браконьерством», — говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что в соответствии с законом ежегодно устанавливаются квоты на отлов диких животных, а разрешение выдаётся только на отстрел самых старых самцов, которые уже не участвуют в размножении.
В Министерстве экологии подчеркнули, что подобная практика существует и в других странах.
«Например, в Намибии охота по лицензии ежегодно приносит более трёх миллионов долларов дохода», — добавили в ведомстве.
Ранее власти Белоруссии впервые с 1991 года разрешили охоту на медведей, связав ситуацию с резким ростом численности зверя.