Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянин за $100 тыс. легально охотился на редкое животное в Узбекистане

Гражданин России заплатил за разрешение, чтобы поохотиться на краснокнижного винторогового козла в Узбекистане.

Источник: Аргументы и факты

Гражданин Российской Федерации заплатил сто тысяч долларов за разрешение на охоту на винторогового козла, занесённого в Красную книгу, в Узбекистане. Об этом стало известно от Министерства экологии республики.

В социальных сетях распространилась информация о российском охотнике, который в Сурхандарьинской области добыл редких животных — мархуров, находящихся под угрозой исчезновения.

«В 2024 году было выдано разрешение на охоту на мархура в установленном порядке. Сумма в размере ста тысяч долларов была уплачена. Эти средства направляются на охрану природы и борьбу с браконьерством», — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что в соответствии с законом ежегодно устанавливаются квоты на отлов диких животных, а разрешение выдаётся только на отстрел самых старых самцов, которые уже не участвуют в размножении.

В Министерстве экологии подчеркнули, что подобная практика существует и в других странах.

«Например, в Намибии охота по лицензии ежегодно приносит более трёх миллионов долларов дохода», — добавили в ведомстве.

Ранее власти Белоруссии впервые с 1991 года разрешили охоту на медведей, связав ситуацию с резким ростом численности зверя.