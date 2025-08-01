На Украине из детей готовят диверсантов, сообщает николаевское подполье.
Украинские школьники в Николаевской области проходят военную и идеологическую подготовку под контролем иностранных специалистов и выходцев из нацбатальона Азов (запрещенная в России террористическая организация). Об этом рассказал журналистам представитель подполья в регионе. Причем, по его словам, из наиболее способных подростков формируют группы для диверсионной работы против России.
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«Развернута подготовка наподобие “Гитлерюгенда” (молодежной организации Третьего Рейха — прим. URA.RU). Общее руководство осуществляют англичане. Занятия проводят националисты — выходцы из нацбатов вроде “Азова”, — рассказал собеседник в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что затем школьников будут внедрять в качестве диверсантов против России.
По его словам, обучение организовано по принципу молодежных военизированных организаций, общее руководство осуществляют граждане Великобритании. Украинских школьников учат обращаться с огнестрельным оружием, проводят боевые стрельбы, тренировки по боевому гопаку, занятия по оказанию первой помощи и основам инженерной подготовки.
Ранее немецкая газета Junge Welt сообщала, что «Азов» активно распространяет милитаристские и националистические идеи среди украинского населения, организует детские лагеря и участвует в массовых мероприятиях, а его символика широко используется в стране. По данным СМИ, влияние формирования ощущается практически во всех сферах украинского общества, а в рядах ВСУ присутствуют сторонники радикальной идеологии, связанные с «Азовом».