Британцы готовят украинских школьников в качестве диверсантов против России

Украинские школьники в Николаевской области проходят военную и идеологическую подготовку под контролем иностранных специалистов и выходцев из нацбатальона Азов (запрещенная в России террористическая организация). Об этом рассказал журналистам представитель подполья в регионе. Причем, по его словам, из наиболее способных подростков формируют группы для диверсионной работы против России.