Более 90 человек убиты солдатами на контрольно-пропускном пункте

По данным международного органа по продовольственной безопасности, в Газе свирепствует голод. В среду от голода умерли семь детей, в результате чего общее число смертей от недоедания достигло 154, сообщило управление здравоохранения Газы. «Смерть от голода медленная и мучительная», — говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в четверг. «Голодающий ребенок, один из наиболее уязвимых, может постоянно плакать от боли, пока не ослабеет настолько, что не сможет даже этого сделать. Если срочно не оказать помощь, ребенок с острой недостаточностью питания умрет».