Более 90 человек убиты солдатами на контрольно-пропускном пункте

По меньшей мере 91 человек был убит и 600 ранены в ожидании помощи в Газе за последние сутки — это произошло на фоне приезда спецпосланника США Стива Уиткоффа в Израиль для обсуждения вопросов прекращения огня и проверки распределения продовольствия на оккупированной палестинской территории.
В среду вечером толпы голодных людей собрались на границе с Израилем у контрольно-пропускного пункта Зиким, ожидая, когда грузовики с гуманитарной помощью въедут в осажденный сектор газа, когда по ним был открыт огонь. Полевой госпиталь Аль-Сарая сообщил, что в результате стрельбы в него поступило более 100 убитых и раненых, в то время как ожидается, что число погибших возрастет, сообщает Associated Press.
В четверг утром 19 человек, обратившихся за помощью, были убиты израильскими солдатами возле пунктов распределения гуманитарной помощи в центральной части сектора Газа и в Рафахе на юге Газы, пишет The Guardian.
По данным международного органа по продовольственной безопасности, в Газе свирепствует голод. В среду от голода умерли семь детей, в результате чего общее число смертей от недоедания достигло 154, сообщило управление здравоохранения Газы. «Смерть от голода медленная и мучительная», — говорится в заявлении Всемирной организации здравоохранения, опубликованном в четверг. «Голодающий ребенок, один из наиболее уязвимых, может постоянно плакать от боли, пока не ослабеет настолько, что не сможет даже этого сделать. Если срочно не оказать помощь, ребенок с острой недостаточностью питания умрет».
В ВОЗ добавили, что потребуются «месяцы, если не годы», чтобы обратить вспять то, что оно назвало «рукотворной трагедией».
По мере усиления голода в Газе нарушается общественный порядок, отмечает The Guardian. Сотни отчаявшихся людей обычно дожидаются, когда редкий грузовик с гуманитарной помощью въедет в Газу, и грабят его, как только он прибывает.
Более 1000 человек были застрелены, в основном израильскими солдатами, при попытке получить продовольствие от частного американского гуманитарного фонда Газы (GHF) и в ожидании грузовиков с гуманитарной помощью на пограничных переходах, напоминает The Guardian.
ООН заявила, что ключом к прекращению разграбления гуманитарной помощи является заверение населения в том, что в Газу будут поступать постоянные и адекватные поставки. Израиль контролирует пункты пропуска гуманитарной помощи в Газу, и его обвиняют в том, что он создает кризис голода из-за блокады поставок гуманитарной помощи, что он отрицает, наряду с отрицанием того, что в Газе существует голод.
Израиль недавно расширил доступ гуманитарной помощи в Газу, но гуманитарные органихации заявили, что новые меры не остановят кризис голода, и призвали к срочному и беспрепятственному доступу помощи в Газу.
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) заявило в среду, что количество продовольствия, доставляемого в Газу, «далеко не достаточно».
Министр иностранных дел Кипра объявил в четверг, что его страна работает над восстановлением морского маршрута для доставки гуманитарной помощи в Газу. Ранее, в прошлом году, Кипр помог доставить в Газу около 2200 тонн гуманитарной помощи, прежде чем несколько инцидентов полностью остановили этот маршрут. Константинос Комбос сказал, что необходимо более тщательно спланировать, прежде чем вновь открывать морской коридор. Он назвал ситуацию в Газе «неприемлемой, невыносимой» и заявил, что помощь должна быть доставлена на территорию, «чтобы она немедленно принесла ощутимые, зримые результаты».
В то время как кризис с голодом в секторе Газа обострился, Уиткофф приземлился в Израиле, где встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Израильские СМИ сообщили, что они обсудили ход переговоров о прекращении огня, а Белый дом позже объявил, что Уиткофф и посол США Майк Хакаби отправятся в пятницу в Газу, «чтобы проинспектировать текущие пункты распределения продовольствия и разработать план доставки большего количества продовольствия, а также встретиться с местными жителями Газы, чтобы услышать информацию из первых рук об этой ужасной ситуации на местах».
В среду Израиль направил ответ на последний план ХАМАСА по прекращению огня, который предусматривает 60-дневную паузу в боевых действиях и обмен заложниками.
Президент США Дональд Трамп призвал ХАМАС сдаться и освободить оставшихся израильских заложников. Группировка удерживает около 50 пленных, 20 из которых, как полагают, живы. В своем посте в социальной сети Truth Трамп написал: «Самый быстрый способ положить конец гуманитарному кризису в Газе — это КАПИТУЛЯЦИЯ ХАМАСА И ОСВОБОЖДЕНИЕ ЗАЛОЖНИКОВ!!!».
В среду Трамп предположил, что США будут сотрудничать с Израилем в создании новых пунктов раздачи продовольствия в Газе, но не сообщил подробностей о том, как будет выглядеть этот план. GHF пользуется поддержкой администрации Трампа и возглавляется соратником Трампа, но было неясно, будут ли США действовать в рамках частной инициативы.
Израиль оказался под огромным международным давлением, поскольку кадры с голодающими людьми вызвали возмущение даже на Западе. Более десятка стран осудили Израиль за его действия в Секторе Газа и предприняли шаги по признанию палестинского государства — во многом символический шаг. Несколько стран, включая Канаду, заявили, что в сентябре они перейдут к признанию палестинского государства. Признание Канады будет зависеть от некоторых изменений в Палестинской автономии, заявил премьер-министр Марк Карни.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль лицемерно заявил перед визитом в Израиль в четверг, что признание палестинского государства должно произойти в конце переговоров о создании двух государств, но заявил, что Берлин ответит на любые односторонние действия, сославшись на «угрозы аннексии» со стороны некоторых израильских министров.
Во вторник Европейская комиссия предложила частично приостановить участие Израиля в своей самой престижной программе научных исследований в связи с гуманитарным кризисом в Газе.
Израиль осудил международное порицание своих действий в Газе и стремление признать палестинское государство, которое, по его словам, находится на службе у ХАМАСА.
Однако прошедшая неделя вызвала самые резкие упреки в адрес Израиля со стороны международного сообщества с тех пор, как 7 октября 2023 года началась война в Газе, пишет The Guardian. Это усилило давление на Израиль с целью добиться прекращения огня в Газе или столкнуться с еще большей международной изоляцией.
На прошлой неделе переговоры о прекращении огня, похоже, полностью зашли в тупик после того, как Израиль и США отозвали своих представителей из Дохи, где проходили переговоры. Обе эти стороны обвинили ХАМАС в провале переговорного процесса, заявив, что группировка выдвинула новые требования в конце переговоров, что ХАМАС опровергает.
Израильские официальные лица предупредили, что, если ХАМАС не станет более гибким в своих требованиях, то Израиль вновь введет жесткую блокаду для доставки гуманитарной помощи в Газу, сообщает общественный вещатель страны Kan. Телекомпания сообщила, что военные предложили расширить свои наземные операции на этой территории, чтобы оказать давление на ХАМАС и заставить его пойти на уступки в переговорах.
Израиль начал войну в Газе после нападения ХАМАСА в 2023 году, в результате которого погибло около 1200 человек, напоминает The Guardian. В ходе военной операции Израиля в Газе было убито более 60 000 человек, и большая часть территории была разрушена.