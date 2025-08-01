За ночь было сбито 60 украинских БПЛА: главное о СВО на 1 августа

Средствами ПВО было сбито 60 украинских БПЛА.
В ночь на 1 августа было сбито 60 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Наибольшее число беспилотников было сбито над территорией Белгородской области.
Также ВС РФ успешно продолжают наступление в зоне СВО. В ДНР уничтожено три опорных пункта ВСУ. Карта СВО на утро 1 августа — в материале URA.RU.
Условные обозначенияФото: URA.RU.
Запорожский фронт.
В районе Степногорска и Плавни продолжаются активные боевые действия. Также в населенных пунктах Новоданиловка и Малая Токмачка фиксируются столкновения, стороны ведут встречные бои.
Донецкий фронт.
На Покровском направлении ведутся бои. ВС РФ закрепляются у населенного пункта Котлино. Также бои ведутся в Покровске, Александро-Калиново, Яблоновке и Щербиновке.
Часовоярское направление.
Российские войска развивают наступление в районе населенного пункта Николаевка. А также продолжают движение в сторону населенного пункта Червоное.
Харьковское направление.
Также бои ведутся в Волчанске, у Купянска и Московки. Также вооруженное столкновение происходит в районе Соболевки.
Сумское направление.
Бои ведутся у Кондратовки и в южной части Юнаковки. Также бои ведутся у Мирополья.
Попытки ВСУ пробиться в Червоную Диброву.
За ночь сообщалось о более чем 20 попыток ВСУ пробить позиции ВС РФ у Червоной Дибровы в ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Украинские боевики активизировали штурмовые действия в районе населенного пункта Червоная Диброва. За истекшие сутки на данном участке зафиксировано порядка 20 попыток наступательных действий», — заявил Марочко. Его слова приводит ТАСС. Также он отметил, что ситуация сложная, но контролируемая.
ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ.
Уничтожено три опорных пункта ВСУФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Также Марочко сообщил об уничтожении трех украинских опорных пунктов у населенного пункта Среднее во время наступления Шандриголова в ДНР.
«Российские, наступая в районе Шандриголово в ДНР, уничтожили три опорных пункта противника у населенного пункта Среднее и заняли лесополосу», — заявил эксперт. Его слова также приводит ТАСС. Также он сообщил, что ВС РФ закрепились у населенного пункта Карповка и подготавливают плацдарм для наступления.
Российские войска зажали ВСУ.
Для зачистки села Новоукраинка под Красноармейском ВС РФ зажали солдат ВСУ с двух сторон. Об этом сообщил заместитель командира штурмовой роты группировки войск «Центр» Виталий Немудрый.
«Одна у нас группа тогда сосредоточила нужное количество сил, вторая часть пошла через лесополосы, таким образом мы зажали в двух сторон наносили огневое поражение минометами, танками, дальнобойной артиллерией уничтожая живую силу и технику противника», — заявил Немудрый. Его слова приводит ТАСС.
Российский боец в одиночку сдерживал наступление ВСУ.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссийский боец 10 дней в одиночку сдерживал наступление ВСУ в Часовом Яре.
Командир штурмовой роты добровольческого корпуса «Русь» с позывным Миссионер рассказал представителям СМИ, что боец этого подразделения с позывным Асыл в течение десяти суток в одиночку оборонял опорный пункт во время освобождения Часова Яра, находясь все это время без пищи и воды.
«У нас героически себя там проявил сотрудник с позывным Асыл. У их группы была задача прикрывать левый фланг для того, чтобы не дать противнику ударить во фланг двухсотой бригады», — сообщил командир.
Отражение атак БПЛА.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссийский курортный город подвергся атаке беспилотников: карта БПЛА за 1 августа.
Белгородская область.
Сообщается о 31 сбитом беспилотнике ВСУ над территорией Белгородской области. Ранее губернатор Гладков подтверждал атаку БПЛА, а также о двух раненых мирных жителях.
Ростовская область.
Также поступала информация о сбитых БПЛА над Ростовской областью. Судя по информации Минобороны РФ, были перехвачены 12 беспилотников. Также о нападении сообщал и губернатор Юрий Слюсарь.
Краснодарский край.
Помимо вышеперечисленных регионов, поступила информация о пять БПЛА над территорией Краснодарского края. Об этом также сообщили в Министерстве обороны РФ.
Акватория Черного моря.
Также сбиты БПЛА над акваторией черного моря. Их количество насчитывает четыре аппарата.
Воронежская область.
В Воронежской области также произошла атака БПЛА, это также подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Судя по сводке Минобороны, сбиты три БПЛА над областью.
Липецкая область.
Также поступила информация о сбитых БПЛА над территорией Липецкой области. Ранее губернатор Игорь Артамонов заявлял о введении режима «Угроза атаки БПЛА». Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках.
Тульская область.
К тому же, поступила информация о двух сбитых беспилотников над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем telegram-канале.
Акватория Азовского моря.
Над акваторией Азовского моря также были обнаружены и уничтожены украинские БПЛА. По информации Минобороны, был сбит один беспилотник.