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За ночь было сбито 60 украинских БПЛА: главное о СВО на 1 августа

В ночь на 1 августа было сбито 60 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Наибольшее число беспилотников было сбито над территорией Белгородской области.

Средствами ПВО было сбито 60 украинских БПЛА.

В ночь на 1 августа было сбито 60 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Наибольшее число беспилотников было сбито над территорией Белгородской области.

Также ВС РФ успешно продолжают наступление в зоне СВО. В ДНР уничтожено три опорных пункта ВСУ. Карта СВО на утро 1 августа — в материале URA.RU.

Условные обозначенияФото: URA.RU.

Запорожский фронт.

В районе Степногорска и Плавни продолжаются активные боевые действия. Также в населенных пунктах Новоданиловка и Малая Токмачка фиксируются столкновения, стороны ведут встречные бои.

Донецкий фронт.

На Покровском направлении ведутся бои. ВС РФ закрепляются у населенного пункта Котлино. Также бои ведутся в Покровске, Александро-Калиново, Яблоновке и Щербиновке.

Часовоярское направление.

Российские войска развивают наступление в районе населенного пункта Николаевка. А также продолжают движение в сторону населенного пункта Червоное.

Харьковское направление.

Также бои ведутся в Волчанске, у Купянска и Московки. Также вооруженное столкновение происходит в районе Соболевки.

Сумское направление.

Бои ведутся у Кондратовки и в южной части Юнаковки. Также бои ведутся у Мирополья.

Попытки ВСУ пробиться в Червоную Диброву.

За ночь сообщалось о более чем 20 попыток ВСУ пробить позиции ВС РФ у Червоной Дибровы в ЛНР. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинские боевики активизировали штурмовые действия в районе населенного пункта Червоная Диброва. За истекшие сутки на данном участке зафиксировано порядка 20 попыток наступательных действий», — заявил Марочко. Его слова приводит ТАСС. Также он отметил, что ситуация сложная, но контролируемая.

ВС РФ уничтожили опорные пункты ВСУ.

Уничтожено три опорных пункта ВСУФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.

Также Марочко сообщил об уничтожении трех украинских опорных пунктов у населенного пункта Среднее во время наступления Шандриголова в ДНР.

«Российские, наступая в районе Шандриголово в ДНР, уничтожили три опорных пункта противника у населенного пункта Среднее и заняли лесополосу», — заявил эксперт. Его слова также приводит ТАСС. Также он сообщил, что ВС РФ закрепились у населенного пункта Карповка и подготавливают плацдарм для наступления.

Российские войска зажали ВСУ.

Для зачистки села Новоукраинка под Красноармейском ВС РФ зажали солдат ВСУ с двух сторон. Об этом сообщил заместитель командира штурмовой роты группировки войск «Центр» Виталий Немудрый.

«Одна у нас группа тогда сосредоточила нужное количество сил, вторая часть пошла через лесополосы, таким образом мы зажали в двух сторон наносили огневое поражение минометами, танками, дальнобойной артиллерией уничтожая живую силу и технику противника», — заявил Немудрый. Его слова приводит ТАСС.

Российский боец в одиночку сдерживал наступление ВСУ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссийский боец 10 дней в одиночку сдерживал наступление ВСУ в Часовом Яре.

Командир штурмовой роты добровольческого корпуса «Русь» с позывным Миссионер рассказал представителям СМИ, что боец этого подразделения с позывным Асыл в течение десяти суток в одиночку оборонял опорный пункт во время освобождения Часова Яра, находясь все это время без пищи и воды.

«У нас героически себя там проявил сотрудник с позывным Асыл. У их группы была задача прикрывать левый фланг для того, чтобы не дать противнику ударить во фланг двухсотой бригады», — сообщил командир.

Отражение атак БПЛА.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссийский курортный город подвергся атаке беспилотников: карта БПЛА за 1 августа.

Белгородская область.

Сообщается о 31 сбитом беспилотнике ВСУ над территорией Белгородской области. Ранее губернатор Гладков подтверждал атаку БПЛА, а также о двух раненых мирных жителях.

Ростовская область.

Также поступала информация о сбитых БПЛА над Ростовской областью. Судя по информации Минобороны РФ, были перехвачены 12 беспилотников. Также о нападении сообщал и губернатор Юрий Слюсарь.

Краснодарский край.

Помимо вышеперечисленных регионов, поступила информация о пять БПЛА над территорией Краснодарского края. Об этом также сообщили в Министерстве обороны РФ.

Акватория Черного моря.

Также сбиты БПЛА над акваторией черного моря. Их количество насчитывает четыре аппарата.

Воронежская область.

В Воронежской области также произошла атака БПЛА, это также подтвердил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Судя по сводке Минобороны, сбиты три БПЛА над областью.

Липецкая область.

Также поступила информация о сбитых БПЛА над территорией Липецкой области. Ранее губернатор Игорь Артамонов заявлял о введении режима «Угроза атаки БПЛА». Минобороны сообщило о двух сбитых беспилотниках.

Тульская область.

К тому же, поступила информация о двух сбитых беспилотников над территорией Тульской области. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем telegram-канале.

Акватория Азовского моря.

Над акваторией Азовского моря также были обнаружены и уничтожены украинские БПЛА. По информации Минобороны, был сбит один беспилотник.

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