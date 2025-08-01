За ночь было сбито 60 украинских БПЛА: главное о СВО на 1 августа

«Российские, наступая в районе Шандриголово в ДНР, уничтожили три опорных пункта противника у населенного пункта Среднее и заняли лесополосу», — заявил эксперт. Его слова также приводит ТАСС. Также он сообщил, что ВС РФ закрепились у населенного пункта Карповка и подготавливают плацдарм для наступления.