DM: британец умер после пересадки волос в Турции

Мужчина из Великобритании умер после операции по пересадке волос в Турции, он сделал процедуру в частной клинике в стамбульском районе Бешикташ, пишет Daily Mail.
«Вскоре после операции, которая длилась пять часов, британцу стало плохо, и его срочно доставили в ближайшую больницу для лечения», — говорится в материале.
Однако спасти его не смогли. Тело направили для вскрытия в Институт судебной медицины, после чего правоохранители начали расследование по статье о «безрассудном убийстве».
Пока силовики не называют причину гибели британца.
Автор материала отмечает, что Турция — одно из самых популярных направлений для «туризма по пересадке волос». Ежегодно сюда для выполнения данной процедуры приезжают более 1 млн человек.
Ранее в Португалии женщина погибла, переодеваясь в багажнике машины.