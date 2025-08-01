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DM: британец умер после пересадки волос в Турции

Более 1 млн человек ежегодно приезжают в Турцию для пересадки волос.

Мужчина из Великобритании умер после операции по пересадке волос в Турции, он сделал процедуру в частной клинике в стамбульском районе Бешикташ, пишет Daily Mail.

«Вскоре после операции, которая длилась пять часов, британцу стало плохо, и его срочно доставили в ближайшую больницу для лечения», — говорится в материале.

Однако спасти его не смогли. Тело направили для вскрытия в Институт судебной медицины, после чего правоохранители начали расследование по статье о «безрассудном убийстве».

Пока силовики не называют причину гибели британца.

Автор материала отмечает, что Турция — одно из самых популярных направлений для «туризма по пересадке волос». Ежегодно сюда для выполнения данной процедуры приезжают более 1 млн человек.

Ранее в Португалии женщина погибла, переодеваясь в багажнике машины.