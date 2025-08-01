МВД России: чиновники сферы образования Ингушетии погрязли в финансовых махинациях

Установлено, что представители Министерства образования Ингушетии присвоили 10,7 миллионов рублей, выделенных на компенсации педагогическим работникам. Деньги предназначались для выплат сотрудникам, учувствовавшим в подготовке и проведении ЕГЭ на территории Республики Ингушетия. Хищение происходило путем подделки договоров и актов выполненных работ.