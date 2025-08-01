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МВД России: чиновники сферы образования Ингушетии погрязли в финансовых махинациях

Полиция Ингушетии установила причастность должностных лиц Минобразования к финансовым махинациям. Их подозревают в хищении свыше 10 миллионов бюджетных средств. Чиновникам инкриминируют хищение группой лиц по предварительному сговору. Об этом информирует пресс-служба МВД России.

Полиция Ингушетии установила причастность должностных лиц Минобразования к финансовым махинациям. Их подозревают в хищении свыше 10 миллионов бюджетных средств. Чиновникам инкриминируют хищение группой лиц по предварительному сговору. Об этом информирует пресс-служба МВД России.

Установлено, что представители Министерства образования Ингушетии присвоили 10,7 миллионов рублей, выделенных на компенсации педагогическим работникам. Деньги предназначались для выплат сотрудникам, учувствовавшим в подготовке и проведении ЕГЭ на территории Республики Ингушетия. Хищение происходило путем подделки договоров и актов выполненных работ.

Средствами, перечисленными региональным министерством на поощрения учителей, подозреваемые распорядились по своему усмотрению. В отношении группы лиц возбуждено уголовное дело. В настоящий момент следственный органы устанавливают причастность представителей исполнительной власти к данному преступлению.