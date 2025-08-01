Опасность для метро: из-за проливных дождей объявлена чрезвычайная ситуация

«Начиная с сегодняшнего дня, мы ожидаем сильных гроз, которые принесут с собой обильные осадки и разрушительные порывы ветра, что может привести к внезапным наводнениям по всему штату», — говорит Уэй. «Я настоятельно призываю всех жителей Нью-Джерси сохранять бдительность, соблюдать все правила безопасности и следить за надлежащими каналами на время этих штормов. Жителям следует держаться подальше от дорог и находиться в помещениях без крайней необходимости».