Опасность для метро: из-за проливных дождей объявлена чрезвычайная ситуация

Погода продолжает испытывать разные районы планеты на прочность своими выкрутасами. В Нью-Йорке и Нью-Джерси объявлено чрезвычайное положение в связи с тем, что на восточное побережье США от Нью-Йорка до Вашингтона обрушился мощный штормовой фронт, в регионе идут опасные проливные дожди и внезапные наводнения.
Синоптики прогнозировали интенсивные осадки, скорость которых, возможно, достигнет 3 дюймов в час, а в некоторых изолированных районах может выпасть до 5−8 дюймов осадков, пишет The Guardian.
Власти Нью-Йорка предупредили, что сильный дождь может затопить некоторые улицы, участки метро и подвалы. Они призвали людей, проживающих в подвалах, перебраться на более высокие этажи и выпустили рекомендацию, в которой просили жителей Нью-Йорка воздержаться от поездок с четверга по пятницу.
Скоростная автомагистраль Клирвью, главная магистраль в районе Квинс, была закрыта в обоих направлениях, и по меньшей мере два автомобиля оказались затоплены на скоростной автомагистрали, сообщил CNN представитель правоохранительных органов. Пригородная железнодорожная система Лонг-Айленда приостановила движение по одной из своих самых загруженных линий в час пик.
В Пенсильвании Национальная метеорологическая служба выпустила предупреждение о том, что в течение часа может выпасть до 3 осадков, и ливень привел к затоплению улиц Рединга. На одном из видео, размещенных в Интернете, видно, как вода заливает городскую улицу, доходит до середины припаркованного автомобиля и делает оживленный торговый перекресток практически непроходимым. В Мэриленде сообщалось о многочисленных спасательных работах на воде в населенных пунктах к северу от Балтимора.
Аэропорты Нью-Йорка, Нью-Джерси, Вашингтона и Филадельфии сообщили о значительных задержках и отмене рейсов, связанных с погодными условиями.
Кэти Хочул, губернатор штата Нью-Йорк, заявила, что объявит чрезвычайное положение в Нью-Йорке и прилегающих округах. В своем посте в соцсети она написала: «Ожидается, что сильный дождь и возможные наводнения повлияют на движение транспорта в вечернее время. Работодателям рекомендуется отпускать сотрудников досрочно. Продолжайте следить за прогнозами на местах и будьте в безопасности.».
В преддверии суровых погодных условий исполняющий обязанности губернатора Нью-Джерси Тахеша Уэй ранее объявил чрезвычайное положение в штате, которое вступает в силу с 14:00 в четверг. Заявления были сделаны на фоне опасений по поводу наводнений, сильных гроз, проливных дождей и порывистого ветра.
«Начиная с сегодняшнего дня, мы ожидаем сильных гроз, которые принесут с собой обильные осадки и разрушительные порывы ветра, что может привести к внезапным наводнениям по всему штату», — говорит Уэй. «Я настоятельно призываю всех жителей Нью-Джерси сохранять бдительность, соблюдать все правила безопасности и следить за надлежащими каналами на время этих штормов. Жителям следует держаться подальше от дорог и находиться в помещениях без крайней необходимости».
Джош Шапиро, губернатор Пенсильвании, опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям штата готовят возможные меры реагирования и восстановления.
Сочетание влажного грунта и сильных ливней повышает риск возникновения опасных явлений, таких как внезапные наводнения, обвалы и оползни. Официальные лица предупредили, что поездки могут стать опасными, особенно в вечернее время, когда ожидаются самые сильные дожди.
Штормовая активность может продолжаться до глубокой ночи, пишет The Guardian.
Метеорологическая служба также распространила предупреждения о внезапных наводнениях рано утром в четверг в некоторых районах Пенсильвании и северного Мэриленда, в некоторых районах Нью-Йорка, а также в некоторых районах на севере Нью-Джерси. В Вашингтоне и Балтиморе ожидались самые сильные дожди, а предупреждения о внезапных наводнениях в некоторых районах были выпущены в течение всего вечера. В районе, включающем Вашингтон, Балтимор, Филадельфию и Нью-Йорк, сохранялось предупреждение о грозах.
В четверг и пятницу в Нью-Йорке были опубликованы рекомендации для туристов, а во второй половине дня в четверг вступит в силу режим предупреждения о наводнениях. «Будьте готовы к серьезному шторму», — написал мэр Эрик Адамс в сообщении в социальных сетях. «По возможности избегайте поездок и заранее подготовьте все средства для предотвращения наводнений», — добавил он.
Захари Искол, комиссар Управления по чрезвычайным ситуациям города Нью-Йорка (NYCEM), также предупредил жителей этого района, что штормовая система «может привести к интенсивному выпадению осадков за очень короткий промежуток времени». Он добавил, что уже введен план действий на случай внезапного наводнения.
Всего две недели назад, напоминает The Guardian, сильные ливневые дожди обрушились на некоторые районы северо-востока США, затопив метро Нью-Йорка и приведя к гибели двух человек в Нью-Джерси.