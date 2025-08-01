Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брата парикмахера, которого судят за теракт в «Крокусе», объявили в розыск

Брата парикмахера, обвиняемого в исполнении теракта в «Крокусе», объявили в розыск. Об этом заявили в правоохранительных органах.

Брат одного из предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус сити холле», проживающий в Турции, объявлен в розыск.

Брата парикмахера, обвиняемого в исполнении теракта в «Крокусе», объявили в розыск. Об этом заявили в правоохранительных органах.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ40 дней после теракта в «Крокусе»: что известно о трагедии, фигуранты дела.

«Брат Файзова Мухаммадсобира объявлен в розыск», — сообщил источник РИА Новости. Парикмахер Мухаммадсобир Файзов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), которого судят по делу «Крокуса», ранее рассказал, что его живущий в Турции брат также участвовал в преступлении и числится в ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ).

Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта и унесла жизни 145 человек. Мухаммадсобира Файзова обвиняют в том, что он снимал инцидент на телефон. За полтора месяца до случившегося он уволился из парикмахерской.