Брата парикмахера, которого судят за теракт в «Крокусе», объявили в розыск

«Брат Файзова Мухаммадсобира объявлен в розыск», — сообщил источник РИА Новости. Парикмахер Мухаммадсобир Файзов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), которого судят по делу «Крокуса», ранее рассказал, что его живущий в Турции брат также участвовал в преступлении и числится в ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ).