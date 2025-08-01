Брата парикмахера, которого судят за теракт в «Крокусе», объявили в розыск

Брат одного из предполагаемых исполнителей теракта в «Крокус сити холле», проживающий в Турции, объявлен в розыск.
Брата парикмахера, обвиняемого в исполнении теракта в «Крокусе», объявили в розыск. Об этом заявили в правоохранительных органах.
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«Брат Файзова Мухаммадсобира объявлен в розыск», — сообщил источник РИА Новости. Парикмахер Мухаммадсобир Файзов (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов), которого судят по делу «Крокуса», ранее рассказал, что его живущий в Турции брат также участвовал в преступлении и числится в ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ).
Трагедия в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта и унесла жизни 145 человек. Мухаммадсобира Файзова обвиняют в том, что он снимал инцидент на телефон. За полтора месяца до случившегося он уволился из парикмахерской.