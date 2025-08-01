Самокатчик в маске и белых перчатках учинил разбой в Колпино. Уехал миллионером

Помощь полиции накануне в восьмом часу вечера потребовалась 50-летнему петербуржцу. По его словам, на Октябрьской улице, 65, незнакомец распылил ему в лицо перцовый баллончик и выхватил сумку. Догнать разбойника, который ехал на чёрном электросамокате, не удалось.
Вместе с сумкой ему достались iPhone, ключи от квартиры, банковские карты и чуть более двух миллионов рублей наличными. Экстренные службы для пострадавшего вызвала прохожая.
Полицейские ищут субтильного мужчину среднего роста, который был в синей куртке и белых перчатках. Рассмотреть его лицо мешала балаклава. Пока найти удалось только пустую сумку — преступник бросил её за торговым центром «Ока».
В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что пострадавший не обращался за медицинской помощью. По факту нападения на него возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере.