Морское сообщение восстановлено в Северо-Курильске после цунами

«Морское сообщение возобновлено. Уже сегодня в порту пришвартовалось грузовое судно “Виктор” для выгрузки», — цитирует пресс-служба главу регионального минтранса Максима Жоголева.
Напомним, что 30 июля на Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 8,7. В настоящее время специальная комиссия продолжает оценку последствий стихийного бедствия, включая ущерб, нанесённый социальным учреждениям, коммунальным сетям и предприятиям рыбной промышленности. Особое внимание уделяется проверке состояния инфраструктуры, пострадавшей от землетрясения и последовавшего цунами.