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Морское сообщение восстановлено в Северо-Курильске после цунами

В Северо-Курильске восстановили морское сообщение, которое ранее было прервано из-за цунами. В местный порт уже успешно пришвартовалось грузовое судно, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

Источник: Life.ru

«Морское сообщение возобновлено. Уже сегодня в порту пришвартовалось грузовое судно “Виктор” для выгрузки», — цитирует пресс-служба главу регионального минтранса Максима Жоголева.

Напомним, что 30 июля на Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 8,7. В настоящее время специальная комиссия продолжает оценку последствий стихийного бедствия, включая ущерб, нанесённый социальным учреждениям, коммунальным сетям и предприятиям рыбной промышленности. Особое внимание уделяется проверке состояния инфраструктуры, пострадавшей от землетрясения и последовавшего цунами.