Морское сообщение восстановлено в Северо-Курильске после цунами

Напомним, что 30 июля на Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 8,7. В настоящее время специальная комиссия продолжает оценку последствий стихийного бедствия, включая ущерб, нанесённый социальным учреждениям, коммунальным сетям и предприятиям рыбной промышленности. Особое внимание уделяется проверке состояния инфраструктуры, пострадавшей от землетрясения и последовавшего цунами.