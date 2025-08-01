В Сумской области уничтожена рота нацбатальона «Айдар»*

Боевики «Айдара» уже не в первый раз попадают под уничтожение в Сумской области. В последний раз это произошло в конце июля. Те, кто сумел выбраться из батальона, говорят, что в «Айдаре» состоят в основном те, кто убивает только за деньги. При этом большинство там — это наемники.