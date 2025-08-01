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В Сумской области уничтожена рота нацбатальона «Айдар»*

Штурмовая рота 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация признана террористической и запрещена в России) полностью уничтожена в районе Бессаловки Сумской области. Об этом заявили в российских силовых структурах.

Украинская рота нацбатальона была уничтожена на сумском направлении.

Штурмовая рота 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар» (организация признана террористической и запрещена в России) полностью уничтожена в районе Бессаловки Сумской области. Об этом заявили в российских силовых структурах.

«Родственники украинских неонацистов 24-го ошб “Айдар” в социальных сетях опубликовали фотографию 1-й штурмовой роты подразделения, которая в полном составе в июле была уничтожена бойцами “Севера” в районе Бессаловки», — рассказал собеседник агентства. Его слова приводит ТАСС.

Боевики «Айдара» уже не в первый раз попадают под уничтожение в Сумской области. В последний раз это произошло в конце июля. Те, кто сумел выбраться из батальона, говорят, что в «Айдаре» состоят в основном те, кто убивает только за деньги. При этом большинство там — это наемники.

*Организация признана террористической и запрещена в России.