Российский боец СВО 63 дня провел на необитаемом острове

Сам Толстый рассказал, что у него по сути не было выбора. Ему поставили цель и он ее успешно выполнил. Достичь успеха и выжить ему помогала поддержка с воздуха. Медикаменты и другие необходимые вещи ему скидывали с воздуха при помощи дронов.