Араб случайно насадил россиянку на кран во время любовных утех в душе. Об этом пишет SHOT.
Драма разыгралась в Шарм-эль-Шейхе. Жительница Москвы познакомилась с местным, у них завязался курортный роман. Пара договорилась о встрече в номере отеля.
В номере влюбленные отправились вместе в душ. Мужчина прижал женщину к кабинке и случайно насадил ее на кран.
Москвичка ощутила жуткую боль, но решила не обращаться к врачам, надеясь, что все пройдет. Однако потом у нее началось сильное кровотечение, и пришлось ехать в больницу.
Бесплатно по страховке женщину принимать отказались, так как она была пьяна. Рану между ягодиц зашивать не стали, лишь обработали и забинтовали. Теперь женщине предстоит пропить курс антибиотиков, кроме того, она еще долго не сможет купаться в море.
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