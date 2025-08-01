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Араб случайно насадил россиянку на кран во время любовных утех

Араб случайно насадил россиянку на кран во время любовных утех в душе.

Араб случайно насадил россиянку на кран во время любовных утех в душе. Об этом пишет SHOT.

Драма разыгралась в Шарм-эль-Шейхе. Жительница Москвы познакомилась с местным, у них завязался курортный роман. Пара договорилась о встрече в номере отеля.

В номере влюбленные отправились вместе в душ. Мужчина прижал женщину к кабинке и случайно насадил ее на кран.

Москвичка ощутила жуткую боль, но решила не обращаться к врачам, надеясь, что все пройдет. Однако потом у нее началось сильное кровотечение, и пришлось ехать в больницу.

Бесплатно по страховке женщину принимать отказались, так как она была пьяна. Рану между ягодиц зашивать не стали, лишь обработали и забинтовали. Теперь женщине предстоит пропить курс антибиотиков, кроме того, она еще долго не сможет купаться в море.

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