Араб случайно насадил россиянку на кран во время любовных утех

Бесплатно по страховке женщину принимать отказались, так как она была пьяна. Рану между ягодиц зашивать не стали, лишь обработали и забинтовали. Теперь женщине предстоит пропить курс антибиотиков, кроме того, она еще долго не сможет купаться в море.