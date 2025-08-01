Суд вынес приговор по резонансному делу об избиении до смерти парня в Чирчике

Однако с самого начала в этой истории появлялись и альтернативные версии произошедшего. Так, мать погибшего заявила, что её сын вступился за женщину, которую, по её словам, Хамид бил в магазине. Мурат якобы попытался остановить насилие, но вместо этого сам стал жертвой агрессии. По утверждению женщины, её сын был избит до потери сознания.