Суд вынес приговор по резонансному делу об избиении до смерти парня в Чирчике

На днях суд признал нападавшего виновным и приговорил его к 9 годам лишения свободы. Но, несмотря на вынесенный приговор, у многих до сих пор остаётся ощущение, что в этой истории ещё далеко не все точки расставлены.
Напомним, трагедия произошла 5 марта в одном из магазинов, торгующих спиртными напитками. По версии следствия, между двумя гражданами — Муратом и Хамидом — вспыхнула ссора, которая закончилась фатально. Мурат пришёл в магазин в нетрезвом состоянии и потребовал продать ему водку в долг. Продавец и по совместительству владелец точки — Хамид — отказал. После этого конфликт обострился.
В ходе ссоры, по словам Хамида, Мурат ударил его первым, схватил за шею и начал оскорблять. Чтобы вырваться, он несколько раз ударил мужчину кулаками. Мурат упал, потерял сознание и вскоре скончался в больнице, несмотря на оказанную медицинскую помощь.
Судмедэкспертиза зафиксировала у погибшего серьёзные травмы: ушиб головного мозга, кровоизлияния, перелом черепа, а также ссадины и гематомы на теле.
Однако с самого начала в этой истории появлялись и альтернативные версии произошедшего. Так, мать погибшего заявила, что её сын вступился за женщину, которую, по её словам, Хамид бил в магазине. Мурат якобы попытался остановить насилие, но вместо этого сам стал жертвой агрессии. По утверждению женщины, её сын был избит до потери сознания.
Эта версия официального подтверждения не получила. Следствие квалифицировало случившееся как умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее смерть потерпевшего.
По данным телеканала «Миллий», в результате Хамид был признан виновным. С учётом всех обстоятельств ему было назначено 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
В общем, эта история, где правда и эмоции переплелись в трагедию, так и не получила однозначного ответа. Но ясно одно: одна жизнь оборвалась, а вторая изменилась навсегда.