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МВД: в Минске айтишник задержан за совращение 14-летних школьниц

МВД заявило о задержании айтишника в Минске за совращение несовершеннолетних.

Источник: Комсомольская правда

МВД сообщило, что в Минске айтишник задержан за совращение 14-летних школьниц и учащейся колледжа. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сотрудниками в сфере нравов при помощи интернет-разведки был установлен 26-летний житель Минска, который совратил 14-летнюю школьницу. Фигурант был задержан. Выяснилось, что мужчина познакомился с несовершеннолетней в социальной сети.

«Неоднократно приглашал к себе домой, где склонял к интимной близости и совершал развратные действия», — сообщили в ведомстве.

При проведении дальнейших мероприятий стало известно еще о двух потерпевших — 14-летней школьнице из Минской области, а также о 17-летней учащейся колледжа из Витебской области. В МВД заявили, что фигурант отправлял несовершеннолетним порноматериалы, склоняя высылать в ответ с их участием.

Следователи завели уголовные дела. Задержанный находится в СИЗО, проверяется его причастность к подобным преступлениям.

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