МВД: в Минске айтишник задержан за совращение 14-летних школьниц

При проведении дальнейших мероприятий стало известно еще о двух потерпевших — 14-летней школьнице из Минской области, а также о 17-летней учащейся колледжа из Витебской области. В МВД заявили, что фигурант отправлял несовершеннолетним порноматериалы, склоняя высылать в ответ с их участием.