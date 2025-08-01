Поезд насмерть сбил мужчину на севере Москвы

Мужчина попал под поезд на севере Москвы в пятницу утром.
Как стало известно «МК», инцидент произошел около 9.00 на станции Дмитровсаая Рижского направления. От полученных травм мужчина скончался на месте. Его личность выясняется.
Мужчина попал под поезд на севере Москвы в пятницу утром.
Мужчина попал под поезд на севере Москвы в пятницу утром.
Как стало известно «МК», инцидент произошел около 9.00 на станции Дмитровсаая Рижского направления. От полученных травм мужчина скончался на месте. Его личность выясняется.