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Поезд насмерть сбил мужчину на севере Москвы

Мужчина попал под поезд на севере Москвы в пятницу утром.

Мужчина попал под поезд на севере Москвы в пятницу утром.

Как стало известно «МК», инцидент произошел около 9.00 на станции Дмитровсаая Рижского направления. От полученных травм мужчина скончался на месте. Его личность выясняется.