Шаурму с наркотиком рассылала москвичка через службу доставки

Полиция провела экспертизу. По данным исследований, в пакете содержался гашиш массой 12 г. Отправительницу задержали. В ходе обыска ее квартиры силовики обнаружили еще 200 г гашиша, порядка 120 г эфедрона и около 60 г производного N-метилэфедрона, а также оборудование для фасовки со следами вещества.