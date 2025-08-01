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Шаурму с наркотиком рассылала москвичка через службу доставки

Столичные полицейские задержали москвичку, которая пыталась через курьера отправить шаурму с запрещенным веществом. Эксперты установили, что в еде сдержалось 12 г гашиша, информирует МВД Медиа.

Столичные полицейские задержали москвичку, которая пыталась через курьера отправить шаурму с запрещенным веществом. Эксперты установили, что в еде сдержалось 12 г гашиша, информирует МВД Медиа.

25-летнюю девушку задержали в Москве за распространение наркотиков. В правоохранительные органы обратился курьер, которому показалась подозрительной очередная доставка. Парня смутила высокая стоимость заказа. Доставщик решил проверить шаурму, отправленную клиенткой. Внутри оказался сверток с подозрительным веществом.

Полиция провела экспертизу. По данным исследований, в пакете содержался гашиш массой 12 г. Отправительницу задержали. В ходе обыска ее квартиры силовики обнаружили еще 200 г гашиша, порядка 120 г эфедрона и около 60 г производного N-метилэфедрона, а также оборудование для фасовки со следами вещества.

Девушку заключили под стражу. В отношении нее возбуждено уголовное дело.

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