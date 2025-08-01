Ричмонд
+25°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали торговые помещения в Херсонской области, есть пострадавшие

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости. ВСУ нанесли удар по торговым помещениям в Великих Копанях Херсонской области, предварительно, пострадали шесть человек, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Источник: © РИА Новости

«Враг снова нанёс подлый удар по торговым помещениям в Великих Копанях. Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села. По предварительным данным, пострадали шесть человек» , — написал Сальдо в Telegram-канале.

Все раненые госпитализированы в Алешкинскую больницу. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется, отметил он.

Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.