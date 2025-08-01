ВСУ атаковали торговые помещения в Херсонской области, есть пострадавшие

«Враг снова нанёс подлый удар по торговым помещениям в Великих Копанях. Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села. По предварительным данным, пострадали шесть человек» , — написал Сальдо в Telegram-канале.
Все раненые госпитализированы в Алешкинскую больницу. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется, отметил он.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.