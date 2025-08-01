МВД: сотрудники Минобразования Ингушетии причастны к хищению средств

В ходе расследования выяснилось, что группа лиц, действовавших по предварительному сговору, присвоила бюджетные средства. В результате следственных действий было установлено, что должностные лица в 2021—2022 годах похитили более 10,7 миллионов рублей, выделенных на компенсацию педагогическим работникам, привлекаемым к подготовке и проведению единого государственного экзамена на территории Ингушетии.