МВД: сотрудники Минобразования Ингушетии причастны к хищению средств

В Республике Ингушетия сотрудники правоохранительных органов установили, что должностные лица из регионального Министерства образования причастны к хищению более 10 миллионов рублей, об этом сообщили в МВД РФ.
В ходе расследования выяснилось, что группа лиц, действовавших по предварительному сговору, присвоила бюджетные средства. В результате следственных действий было установлено, что должностные лица в 2021—2022 годах похитили более 10,7 миллионов рублей, выделенных на компенсацию педагогическим работникам, привлекаемым к подготовке и проведению единого государственного экзамена на территории Ингушетии.
Похищенные средства были перечислены на счета педагогов в качестве оплаты по договорам, но не были им выплачены. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям 159 и 285 Уголовного кодекса Российской Федерации. Оперативники устанавливают причастность иных должностных лиц органов исполнительной власти к совершению данного преступления.
Ранее в Дагестане правоохранители задержали с поличным при получении взятки ректора и сотрудников администрации Дагестанского аграрного госуниверситета.