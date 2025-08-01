СМИ: Раскрыта схема поставки 30 тысяч непригодных бронежилетов в ВС РФ

Стало известно, что ООО «ГК “Пикет”, которое обвиняется в мошенническом хищении у Минобороны РФ 2,4 миллиарда рублей, чуть не поставило 30 тысяч некачественных бронежилетов российской армии. Об этом в пятницу, 1 августа, пишет “Коммерсантъ”.