СМИ: Раскрыта схема поставки 30 тысяч непригодных бронежилетов в ВС РФ

Стало известно, что ООО «ГК “Пикет”, которое обвиняется в мошенническом хищении у Минобороны РФ 2,4 миллиарда рублей, чуть не поставило 30 тысяч некачественных бронежилетов российской армии. Об этом в пятницу, 1 августа, пишет “Коммерсантъ”.
В ходе следствия выяснилось, что компания собиралась направить МО РФ бронежилеты, сделанные из тканевых чехлов с металлическими плитами неизвестного происхождения и без необходимых кевларовых противоосколочных модулей.
Отмечается, что это привело к нарушению контракта, согласно которому экипировка должна была иметь высокий класс защиты. Сообщается, что большая часть бронежилетов не попала российским военным.
Часть руководства «ГК Пикет» признала вину: некоторые сотрудники компании подозреваются в даче взяток Министерству обороны России.
— Сотрудники ООО «ГК “Пикет” заработали, используя самые дешевые материалы, не менее 200 процентов прибыли, фактически отправив на фронт бронежилеты, которые не защищают, — уточняет газета.
Ранее Басманный районный суд Москвы продлил арест еще троим фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов в Минобороны России. Заключение под стражей продлено Сергею Семенихину, Виктору Астапенко и Александру Ермакову.
Кроме того, один из фигурантов дела признал вину и начал активно сотрудничать со следствием. Также в скандальном деле появилась статья о даче взятки.