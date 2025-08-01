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СМИ: Раскрыта схема поставки 30 тысяч непригодных бронежилетов в ВС РФ

Стало известно, что ООО «ГК “Пикет”, которое обвиняется в мошенническом хищении у Минобороны РФ 2,4 миллиарда рублей, чуть не поставило 30 тысяч некачественных бронежилетов российской армии. Об этом в пятницу, 1 августа, пишет “Коммерсантъ”.

Стало известно, что ООО «ГК “Пикет”, которое обвиняется в мошенническом хищении у Минобороны РФ 2,4 миллиарда рублей, чуть не поставило 30 тысяч некачественных бронежилетов российской армии. Об этом в пятницу, 1 августа, пишет “Коммерсантъ”.

В ходе следствия выяснилось, что компания собиралась направить МО РФ бронежилеты, сделанные из тканевых чехлов с металлическими плитами неизвестного происхождения и без необходимых кевларовых противоосколочных модулей.

Отмечается, что это привело к нарушению контракта, согласно которому экипировка должна была иметь высокий класс защиты. Сообщается, что большая часть бронежилетов не попала российским военным.

Часть руководства «ГК Пикет» признала вину: некоторые сотрудники компании подозреваются в даче взяток Министерству обороны России.

— Сотрудники ООО «ГК “Пикет” заработали, используя самые дешевые материалы, не менее 200 процентов прибыли, фактически отправив на фронт бронежилеты, которые не защищают, — уточняет газета.

Ранее Басманный районный суд Москвы продлил арест еще троим фигурантам дела о поставке некачественных бронежилетов в Минобороны России. Заключение под стражей продлено Сергею Семенихину, Виктору Астапенко и Александру Ермакову.

Кроме того, один из фигурантов дела признал вину и начал активно сотрудничать со следствием. Также в скандальном деле появилась статья о даче взятки.