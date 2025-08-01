По подозрению в отравлении детей в летнем лагере арестован 76-летний мужчина

Расследованием занимается группа по расследованию крупных происшествий в Ист-Мидленде. Старший инспектор полиции Нил Холден, ведущий расследование, сказал: «Мы понимаем, что этот инцидент вызвал беспокойство у родителей, опекунов и окружающих. Мы поддерживаем контакты с родителями и опекунами всех детей, которых это касается. Мы также остаемся на месте происшествия, чтобы провести расследование обстоятельств произошедшего и продолжить предоставлять консультации и поддержку в этом районе. Это сложное и деликатное расследование, и мы продолжим информировать родителей и опекунов, а также общественность по мере возможности».