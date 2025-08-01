По подозрению в отравлении детей в летнем лагере арестован 76-летний мужчина

По подозрению в отравлении в летнем лагере в Великобритании задержан 76-летний мужчина. Восемь детей из лагеря в Стейтерне, что в графстве Лестершир, были доставлены в больницу в качестве меры предосторожности, но затем выписаны.
Семидесятишестилетний мужчина был арестован по подозрению в употреблении яда после того, как восемь детей в летнем лагере были доставлены в больницу, пишет The Guardian.
Полиция и бригады скорой помощи были направлены в сельский лагерь в Стейтерне, в графствн Лестершир, после сообщения о том, что несколько детей заявили о плохом самочувствии.
По словам полиции Лестершира, первый звонок был сделан еще в воскресенье «третьей стороной». Но полиция и бригады скорой помощи прибыли на место происшествия только в понедельник.
В близлежащей деревне Плунгар был создан центр сортировки для обследования детей, находившихся в лагере. Затем в качестве меры предосторожности восемь детей были доставлены в больницу, и все они впоследствии были выписаны.
Дети отдыхали в летнем лагере при молодежном центре «Стейтерн Лодж», который принадлежит благотворительному фонду «Брейтуэйт Госпел Траст» и находится примерно в миле от деревни. Представитель фонда сказал, что центр предоставлял помещения с самообслуживанием и был сдан в аренду, поэтому фонд не имел прямого отношения к лагерю.
Полиция сообщила, что в понедельник вечером в близлежащем пабе был арестован 76-летний мужчина по подозрению в употреблении яда или ядовитого вещества с намерением причинить вред. Мужчина остается под стражей, пишет The Guardian.
Соседи рассказали, что в понедельник видели взволнованных родителей у здания муниципалитета.
Одна 28-летняя женщина, живущая неподалеку, рассказала: «Мы видели все машины скорой помощи и полицейские машины на улице. Все дети были очень настороже, они никого не подпускали к зданию. Все были в сильном стрессе. Там было около четырех полицейских машин, бригады интенсивной терапии, скорая помощь, их было довольно много. Это было безумие. Родители были в сильном стрессе, они пробыли здесь, наверное, до 11 вечера.».
Представитель полиции заявил, что полиция обратилась в надзорное ведомство, Независимое управление по вопросам поведения полиции (IOPC), «в связи с обстоятельствами первоначального реагирования полиции».
Выступая на месте происшествия, Джеймс Эйвери, помощник главного констебля полиции Лестершира, подчеркнул, что это сложное и деликатное расследование.
Полийцеский не смог предоставить дополнительную информацию о возрасте детей, откуда они были родом или о характере их заболевания. «На данном этапе я не могу сообщить ничего более подробного, кроме того, что у них появились симптомы плохого самочувствия». Он сказал, что детям были оказаны «забота, сострадание и поддержка».
Расследованием занимается группа по расследованию крупных происшествий в Ист-Мидленде. Старший инспектор полиции Нил Холден, ведущий расследование, сказал: «Мы понимаем, что этот инцидент вызвал беспокойство у родителей, опекунов и окружающих. Мы поддерживаем контакты с родителями и опекунами всех детей, которых это касается. Мы также остаемся на месте происшествия, чтобы провести расследование обстоятельств произошедшего и продолжить предоставлять консультации и поддержку в этом районе. Это сложное и деликатное расследование, и мы продолжим информировать родителей и опекунов, а также общественность по мере возможности».
В полиции заявили, что детективы и офицеры в форме из полицейского участка Мелтона и Ратленда все еще находятся в Стейтерне, проводя дальнейшие расследования и пытаясь установить обстоятельства инцидента. Они также «успокаивали пострадавшие семьи, а также местное сообщество».
Эдвард Аргар, местный депутат парламента, призвал полицию предоставить как можно больше информации о том, что произошло: «Сообщения об этом инциденте, безусловно, шокируют и вызывают глубокую обеспокоенность. Хотя, понятно, у людей возникнет много вопросов о том, что произошло, важно помнить, что это оперативное полицейское уголовное расследование, поэтому я бы предостерег людей от спекуляций, пока полиция выполняет свою работу. Однако я бы посоветовал полиции как можно скорее предоставить общественности как можно больше информации, но без ущерба для этого жизненно важного расследования».