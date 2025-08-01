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Во Владивостоке на Набережной задержан 24-летний грабитель, вырвавший сумку у девушки

На улице Набережной во Владивостоке задержан 24-летний житель Шкотовского района, подозреваемый в грабеже.

Источник: РИА "Новости"

Молодой человек вырвал сумку из рук 20-летней девушки и пытался скрыться, однако благодаря оперативным действиям полиции и дружинников был задержан по горячим следам, сообщили в пресс-службе УМВД по Владивостоку.

Инцидент произошел во время вечерней прогулки потерпевшей. Девушка обратилась в стационарный пост полиции, рассказав, что к ней подошел неизвестный и силой вырвал сумку из ее рук. Сотрудники патрульно-постовой службы совместно с добровольными народными дружинниками «Сокол» оперативно отреагировали на сообщение и вскоре задержали подозреваемого.

«Злоумышленник признался в содеянном, похищенное имущество возвращено потерпевшей», — отметили в ведомстве.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ и части 1 статьи 161 УК РФ. В отношении задержанного избрана мера пресечения в порядке статьи 91 УПК РФ.

Полиция призывает граждан быть внимательными и осторожными, особенно в вечернее время, и не оставлять личные вещи без присмотра.