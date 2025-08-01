Во Владивостоке на Набережной задержан 24-летний грабитель, вырвавший сумку у девушки

Инцидент произошел во время вечерней прогулки потерпевшей. Девушка обратилась в стационарный пост полиции, рассказав, что к ней подошел неизвестный и силой вырвал сумку из ее рук. Сотрудники патрульно-постовой службы совместно с добровольными народными дружинниками «Сокол» оперативно отреагировали на сообщение и вскоре задержали подозреваемого.